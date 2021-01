Beautiful e Una Vita, cancellate le Puntate del 6 gennaio 2021: salta l'appuntamento della Befana

Anticipazioni TV

Stop alle nuove Puntate di Beautiful e Una Vita il 6 gennaio 2021. Ecco quando tornano le amate Soap di Canale5.

Ultima manciata di festività invernali e nuove cancellazioni dai palinsesti Mediaset. In occasione della Befana, spariscono da Canale5 le nuove Puntate di Beautiful e Una Vita che non andranno in onda il 6 gennaio 2021 per lasciar spazio al film Amori in corsa. I fan delle Soap non devono temere, si tratta di una pausa momentanea ed entrambe torneranno sul piccolo schermo con Trame mozzafiato.

Beautiful e Una Vita, sospese le Puntate del 6 gennio 2021

Beautiful e Una Vita si arrendono, nuovamente, all’ennesimo cambiamento di palinsesti Mediaset con grande dispiacere dei fan delle Soap di Canale5. Per festeggiare la Befana, il Biscione ha deciso di cancellare l’appuntamento con le nuove Puntate e di trasmettere, mercoledì 6 gennaio 2021, il film Amori in Corsa diretto da Andy Cadiff con Mandy Moore e Matthew Goode.

Niente paura, Beautiful e Una Vita torneranno con la normale programmazione a partire dal giorno seguente, e le Trame promettono nuovi e incredibili colpi di scena. Guai in vista a casa Logan con l’epico contro tra Steffy e Hope, che si consumerà nella romantica casa sulla scogliera. Gelosa per le attenzioni che la sorella riserva a suo marito, Hope accuserà Steffy di volerle portare via Liam e chiederà a quest’ultimo di confermare che la storia tra loro è realmente finita una volta per tutte.

Non meno ricche di colpi di scena le Trame delle Puntate di Una Vita. Abbiamo lasciato Cinta e Camino preda del terribile raggiro del regista Alfonso Carchano, ancora iganre delle reali intenzioni dell'uomo. Nel corso del nuovo appuntamento con la Soap, ad Acacias si diffonderà la notizia dell’operazione della polizia contro la banda di Andrade, mentre Marcia si troverà ancora in condizione critiche.