Beautiful e Una Vita Anticipazioni: Puntate di oggi 29 agosto 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful e Una Vita per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 29 agosto 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, e Una Vita in onda oggi, 29 agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.05 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 15.05 ci sposteremo a Calle Acacias.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 29 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 agosto​ 2021 - Ridge è tornato da Shauna mentre Brooke, convinta di passare la notte con lui, lo ha aspettato invano nella loro camera da letto. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che, insospettita dallo strano ritardo dell’amato, la Logan si dirigerà a Villa Forrester per cercarlo. E purtroppo lo troverà là, pronto a concedersi alla Fulton. Brooke entrerà infatti nella stanza da letto dell’ex marito e lo troverà in compagnia della mamma di Flo, in evidente intimità. La donna andrà su tutte le furie ma stavolta lo stilista le risponderà per le rime. Come si è permessa di tradirlo e perché ora è là, non era con Bill? Non ha alcun diritto di arrabbiarsi, non dopo che ha rivelato allo Spencer di essere innamorata di lui. Brooke sbiancherà improvvisamente. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 29 agosto 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 29 agosto 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 29 agosto​ 2021 - Laura, in lacrime, confessa a Genoveva che Felipe ha abusato sessualmente di lei! Felipe si è risvegliato nel letto... accanto a Laura. Tutto lascia pensare che i due abbiano trascorso la notte insieme, ma l'avvocato non si ricorda nulla: l'alcol gli ha annebbiato la mente, ed ora rende i suoi ricordi offuscati. La domestica, però, sa perfettamente ciò che è successo, e corre a raccontarlo in lacrime a Genoveva: l'Alvarez-Hermoso ha abusato sessualmente di lei! Lui, dal canto suo, nega, ma la moglie non gli crede, e, con sdegno, lo caccia di casa. Intanto ad Acacias sono tutti incuriositi da Izem, e non soltanto perché è il nuovo arrivato di turno, ma anche e soprattutto perché è un principe che viene da molto lontano, ossia dal Marocco. Izem è giunto nel quartiere perché vuole sposare Casilda, ed è per questo che si presenta a casa di Rosina e Liberto, chiedendo loro la mano della domestica...Rosina ha le idee chiare: non vuole che Liberto sostenga Ramon nella sua carriera politica. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 23 al 29 agosto 2021