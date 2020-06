Beautiful e Una Vita Anticipazioni, Il Segreto Cancellato: Puntate e Cambi di Programmazione del 2 giugno 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni delle Trame di Beautiful e Una Vita. Cancellazione per Il Segreto. Riassumiamo cosa succede alle Soap in occasione della festa del 2 giugno 2020.

Cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, martedì 2 giugno 2020, su Canale 5? L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la famiglia Forrester, alle 14.10 con Calle Acacias e alle 16.40 con le vicende di Puente Viejo. Riassumiamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Trame degli episodi delle Soap in onda oggi.

Beautiful: le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 giugno 2020

La puntata di Beautiful di oggi – martedì 2 giugno 2020 - Hope ha scoperto Zoe e Flo mentre parlavano di Beth. La Logan, insospettita, chiede spiegazioni alle due ragazze che immediatamente trovano una scusa. Stavano solo riflettendo su come lei sia stata così coraggiosa ad affrontare il suo terribile lutto e di come siano orgogliose del modo in cui sta riuscendo a ricostruirsi una vita. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 2 giugno 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi – martedì 2 giugno 2020 – per Genoveva è l'ora della resa dei conti. L'uomo misterioso appena arrivato ad Acacias, ha deciso di entrare in azione. Si tratta di Ariza – una vecchia conoscenza della Salmeron – che si palesa davanti alla ragazza nell'androne di casa Alday. Cosa ne sarà della bella moglie di Samuel, riuscirà a salvarsi dal suo persecutore? Qui la trama completa di Una Vita

Il Segreto: Cancellata la puntata di oggi 2 giugno 2020

Cambio di programmazione TV per le soap di Canale5. In occasione del 2 giugno 2020, la soap Il Segreto non andrà in onda. Cancellato dunque l'appuntamento pomeridiano con le vicende di Puente Viejo, che ritorneranno regolarmente in onda, mercoledì 3 giugno con un nuovo e avvincente episodio. Al suo posto troveremo il film Che cosa aspettarsi quando si aspetta, con Jennifer Lopez e Cameron Diaz.

