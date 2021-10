Beautiful e Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 9 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 ottobre 2021.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 ottobre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 ottobre 2021 - Liam ha bisogno di un confronto con Steffy. Dopo aver sospettato che tra quest'ultima ed il dottor Finn ci fosse del tenero, è arrivata la conferma: Hope gli ha confessato che i due hanno fatto un passo in avanti nella loro conoscenza. La figlia di Brooke era convinta che anche il marito avrebbe accolto la notizia come ha fatto lei, ossia con un certo entusiasmo... ma si sbagliava. Liam, in un evidente stato di agitazione, raggiunge l'ex consorte, perché devono discutere insieme di quanto sta accadendo con il dottor Finn. Tuttavia, quando arriva dalla Forrester, il giovane uomo la trova addormentata... e allo Spencer sorge il dubbio: che la ragazza abbia assunto una grande quantità di antidolorifici ed ora abbia perso i sensi? Per esserne sicuro, va alla ricerca del flacone del farmaco. Qui la trama completa di Beautiful.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 9 ottobre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 9 ottobre 2021 - Eda è certa di poter far tornare la memoria a Serkan e continua a chiedere a Deniz di aiutarla, facendo ingelosire il Bolat, ignara del fatto che l’amico sia innamorato di lei. Mentre escogita un nuovo piano per far riaffiorare qualche ricordo a Serkan, la Yildiz scopre che il Bolat ha regalato a Selin l’anello di fidanzamento che, poco prima delle nozze e dell’incidente, portava lei stessa all’anulare. Un duro colpo per Eda, che sente nuovamente il suo cuore andare in frantumi. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

