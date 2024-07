Beautiful e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 13 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 luglio 2024 - Thomas si giocherà il tutto per tutto con Hope. Il Forrester cercherà di convincere la Logan di essere un uomo cambiato e di aver imparato dai propri errori, soprattutto dopo l’addio di Douglas. Lo stilista vorrebbe tornare a lavorare nell’azienda di famiglia e vorrebbe dimostrare di aver voltato pagina e di voler ricostruire la propria vita senza sotterfugi e senza inganni ma soprattutto spingerà la sua ex a dar loro un’altra possibilità, sul lavoro, affinché il loro bambino veda quanto si stanno impegnando a far funzionare le cose. Intanto Sheila, dopo il bacio con Deacon, comincerà a temere che Bill possa scoprire tutto su di lei e sullo Sharpe e decida di vendicarsi. Qui la trama completa di Beautiful.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 luglio 2024 - Pia firmerà il contratto con Cruz ma scoppierà in lacrime. La governante dovrà accettare di non denunciare Petra e di lasciare che la donna torni alla tenuta. Tra la marchesa, la sua cameriera personale e la neo mamma da ora in poi sarà guerra aperta. Intanto Manuel metterà in pratica la promessa fatta a Jana e interrogherà sua madre – che non ne sarà per nulla felice - sulla scomparsa di Ramona. Don Lorenzo organizzerà una partita a poker e mentre i giovani si divincoleranno da questo gioco, al tavolo verde si presenterà Margarita. La donna si dimostrerà molto abile con le carte e i bluff e finirà a sfidare faccia a faccia il Capitano, unico suo rivale rimasto. Catalina aggredirà la matrigna convinta che lei abbia sabotato i suoi piani, allontanando Lope dalla cucina. Qui la trama completa de La Promessa.

