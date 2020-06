Beautiful e Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 27 giugno 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful e Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 27 giugno 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful e Il Segreto in onda oggi, sabato 27 giugno 2020, su Canale 5. L'appuntamento è alle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo, mentre alle 15.00 andranno in onda le vicende di Puente Viejo. Non perdete inoltre l'appuntamento di stasera con Una Vita in onda in prime time su Rete 4.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 27 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – sabato 27 giugno 2020 - Hope e Liam firmano le carte del divorzio. La parola fine è stata scritta sul loro amore ed entrambi hanno il cuore spezzato. Thomas invece gioisce, è finalmente giunto il momento di mettere le mani su Hope. Il suo piano ha funzionato ma c'è ancora qualcosa che non gli torna. Perché Xander è venuto a fermare il divorzio e perché ha nominato Flo? Il Forrester vuole vederci chiaro e affronta la Fulton, scoprendo la verità: Beth è viva! Qui la trama completa di Beautiful

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 27 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – sabato 27 giugno 2020 - Pepa sta per scappare con il piccolo Martin, dopo aver scoperto che si tratta di suo figlio. La levatrice però ci ripensa dopo che il bambino le chiede insistentemente di Angustias che ormai, dopo anni, considera sua madre. La Balmes decide di tornare a Villa Montenegro fingendo di aver ritrovato Martin e rifiuta la ricompensa che le viene offerta. La ragazza, distrutta dal dolore, comincia a interrogarsi su come Martin sia finito a casa di Tristan e sua moglie e su come il Castro sia coinvolto nella faccenda. Qui la trama completa de Il Segreto

