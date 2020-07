Beautiful: Cosa è successo la scorsa settimana, dal 6 al 10 luglio.

Anticipazioni TV

Ecco le Trame delle puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5 nella settimana appena trascorsa. Scopriamo dove siamo rimasti, in attesa del nuovo appuntamento con la Soap, domani, lunedì 13 luglio.

In attesa delle nuove puntate di Beautiful in onda a partire da lunedì 13 luglio 2020 riassumiamo quanto accaduto nel corso dell'ultima settimana, quella dal 6 al 10 luglio 2020. Scopriamo come si è concluso l'appuntamento di venerdì, a che punto sono arrivate le storyline in corso, quali colpi di scena hanno sorpreso lo spettatore negli ultimi sette giorni e come questi avvenimenti abbiano gettato le basi per quanto avverrà nelle prossime puntate inedite in onda come sempre dal lunedì al venerdì su Canale5.

Grazie alla confessione di Flo, Thomas ha scoperto che Phoebe in realtà è Beth. Ora, i due alleati della Fulton - Xander e Zoe - temono le conseguenze di questa scomoda rivelazione. Thomas li ha già messi in guardia: Hope non deve scoprire la verità. Bill e Katie si recano da Liam e Steffy e per assicurarsi che stiano bene, e manifestano la loro ammirazione per il gesto nobile di Hope. Liam è felice per la visita di Bill e lo è ancor più per quella di Wyatt. Lo Spencer ha infatti invitato suo fratello alla casa sulla scogliera insieme a Flo. Steffy però è perplessa. Intanto Brooke, sempre più sospettosa, mette in guardia Hope dalle intenzioni poco raccomandabili di Thomas. Wyatt e Flo vanno a casa di Steffy e Liam per vedere come stanno dopo la decisione di Hope. I quattro passeranno un pomeriggio in spiaggia e sarà la prima occasione in cui Flo rivedrà la piccola Phoebe... Alla Forrester Creations intanto, Thomas confessa a Hope di amarla e la bacia. Xander e Zoe entrano nella stanza.

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 13 al 17 luglio 2020

Xander e Zoe discutono animatamente: lui vorrebbe rivelare la verità su Beth, mentre lei vuole tacere. Alla Forrester Creation, Thomas confessa a Hope di amarla e la bacia sulle labbra. Ascoltando Xander e Zoe, Emma scopre che Beth è ancora viva e che in realtà è Phoebe, e vuole rivelarlo a Hope, ma Thomas glielo impedisce, è infatti pronto a tutto pur di dissuaderla. Per Xander è la soluzione migliore: secondo lui, Hope hai il diritto di sapere. Emma si mette in viaggio verso casa di Hope, ma una macchina la fa uscire di strada e così la giovane finisce in fondo ad una scarpata. Xander e Zoe informano Flo che Emma conosce la verità e sta per rivelarla a Hope. I tre non immaginano quanto appena accaduto alla povera ragazza: Emma è morta in un grave incidente stradale.

