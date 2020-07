Beautiful: Cosa è successo la scorsa settimana, dal 29 giugno al 3 luglio.

Anticipazioni TV

Ecco le Trame delle puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5 nella settimana appena trascorsa. Scopriamo dove siamo rimasti, in attesa del nuovo appuntamento con la Soap, domani, lunedì 6 luglio.

In attesa delle nuove puntate di Beautiful in onda a partire da lunedì 6 luglio 2020 riassumiamo quanto accaduto nel corso dell'ultima settimana, quella dal 29 giugno al 3 luglio 2020. Scopriamo come si è concluso l'appuntamento di venerdì, a che punto sono arrivate le storyline in corso, quali colpi di scena hanno sorpreso lo spettatore negli ultimi sette giorni e come questi avvenimenti abbiano gettato le basi per quanto avverrà nelle prossime puntate inedite in onda come sempre dal lunedì al venerdì su Canale 5.

Hope e Liam hanno firmato i documenti del divorzio e reso ufficiale la loro separazione. Brooke ha perso la sua guerra e non le resta che stare accanto a sua figlia, ascoltarla e consolarla. Nel frattempo Zoe, cerca di convincere Xander a mantenere il segreto sulla figlia di Hope, ma lui non vuole essere complice di questa atroce menzogna.

Anche Thomas ha scoperto da Flo che Beth è viva e, al contrario dell'Avant, ancora combattuto, sembra deciso a svelare tutto a Steffy. Si raca quindi a casa della sorella pronto a fare la cosa giusta, ma quando vede la ragazza finalmente felice insieme alla sua famiglia, fa marcia indietro: Thomas fugge via da casa di Steffy senza rivelarle che Phoebe in realtà è Beth. Ha deciso però di parlarne con Hope. Presto la Logan verrà quindi a conoscenza della verità sulla sua bambina?

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 6 al 10 luglio 2020

Grazie alla confessione di Flo, Thomas ha scoperto che Phoebe in realtà è Beth; i due alleati della Fulton - Xander e Zoe - temono le conseguenze di questa scomoda rivelazione. Ora che Hope ha firmato le carte per l'annullamento del matrimonio con Liam, Thomas le propone di creare una famiglia con lui e Douglas. Hope rifiuta la richiesta di Thomas, non si sente ancora pronta! Intanto Bill si reca da Steffy e Liam insieme a Katie e chiede perdono a suo figlio. Anche Wyatt e Flo fanno visita a Liam e Steffy e la Fulton rivede finalmente Phoebe. Come reagirà? Finirà per farsi scoprire?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.