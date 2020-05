Beautiful, Brooke Logan: "E mo' da quale Congiunto inizio?"

Anticipazioni TV

Dopo l'ultimo Decreto che ha introdotto la Fase 2 la nostra amata Brooke Logan è in seria difficoltà a causa della questione dei Congiunti!

Sono passati diversi mesi dall'inizio della devastante epidemia che ha investito l'Italia, l'Emergenza Covid sta rientrando e Fase dopo Fase gli italiani stanno tornando alla normalità. Eppure anche in un momento difficile come questo, non abbiamo certo perso ironia ed estro, mostrandoci pronti a commentare sagacemente ogni puntata de Il Decreto, grande protagonista il Capo del Governo Giuseppe Conte.

E anche sulla Fase 2 non ci siamo tirati indietro, molti divertenti meme sono comparsi in rete, soprattutto sulla discussa questione dei Congiunti. E indovinate un po' chi regala il volto a queste simaptiche vignette? Ma ovviamente Brooke Logan, quando si parla di famiglia o di affetti, Brooke ci mette sempre la faccia. La storica protagonista di Beautiful, famosa per il suo gran numero di flirt, ha prima sposato tutti gli uomini della famiglia Forrester, generando figli, fratelli, nipoti e un complicato groviglio di sangue, per poi puntare a tutta la cerchia maschile che orbita intorno ai potenti proprietari della Casa di Moda, incurante di tradire figlie, sorelle e amiche. Ma purtroppo al cuor non si comanda e quelli della libertina Brooke sono stati tutti amori con la A maiuscola, del resto, metà li ha sposati, con l'altra metà ha avuto figli.

Leggi anche Beautiful, tutti i matrimoni di Brooke Logan

Bene, torniamo alla questione dei Congiunti. Partendo dalla fitta rete di affetti creata neli anni da Brooke Logan, qualcuno ha sorriso pensando alla ampia cerchia di persone che la Signora Forrester è legittimata a visitare dopo l'ultimo decreto e ha deciso così di farci un meme, anzi due.

Ricordiamo che in passato la nostra Brooke aveva già fatto incursione nella politica del nostro Paese, il tema ovviamente era quello della Famiglia Tradizionale e il volto della Logan aveva sostituito quello di Giorgia Meloni.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 9 maggio 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.