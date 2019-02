Beautiful Anticipazioni: le trame da lunedì 4 a domenica 10 febbraio 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful, riguardo alle puntate in onda da lunedì 4 a domenica 10 febbraio 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Lunedì 4 febbraio 2019: Steffy e Hope litigano

Wyatt tenta, ma senza riuscirci, di convincere Liam a non traslocare. Ridge nel frattempo è dubbioso riguardo alle intenzioni di Hope e si confronta con Brooke sull'argomento. Steffy e Hope hanno un faccia a faccia a causa dello Spencer.

Martedì 5 febbraio 2019: Hope e Liam parlano del loro futuro

Hope cerca di tranquillizzare Liam, ricordandogli che i documenti dell'annullamento sono stati firmati: possono finalmente iniziare a costruire il loro futuro come una vera coppia. Mentre i due stanno parlando, sopraggiunge però Steffy, che chiede a Liam di accompagnarla a fare un’ecografia.

Mercoledì 6 febbraio 2019: Liam e Steffy uniti e felici dopo l'ecografia

Liam va con Steffy a fare l’ecografia. Gli esami confortano i due genitori, il rischio di una temuta malformazione della colonna vertebrale è da escludere. Liam e Steffy sono uniti da emozione e felicità. Per puro caso, Ridge ascolta una conversazione tra Brooke e Hope: le due stanno sparlando di Steffy.

Giovedì 7 febbraio 2019: Wyatt finge di aver chiuso con Katie

Hope è in pena per Liam, non ha notizie di lui e non si fida di Steffy. Wyatt nel frattempo informa Bill di aver lasciato Katie, proprio come lui gli aveva chiesto; poi gli ricorda di rispettare l'accordo sull'eredità.

Venerdì 8 febbraio 2019: Liam si trasferisce da Brooke

Liam, ospite in casa di Brooke, si sente a suo agio, ma Justin organizza una inaspettata messinscena che lascia intuire risvolti complicati per Liam e Steffy. Intanto la Forrester spera ancora nel perdono di Liam e si confida con Taylor.

Sabato 9 febbraio 2019: Bill inganna Wyatt

Ridge scopre che Liam ha deciso di tornare a casa e perdonare sua moglie Steffy, così le manda dei fiori. Ma Bill ha fatto credere a Wyatt che lui e Steffy stiano ancora insieme.

Domenica 10 febbraio 2019: Liam cambia programma dopo le bugie di Bill

Dopo le menzogne di Bill, Wyatt corre a informare il fratello, che resta sconvolto. Steffy intanto, ignara di tutto, fa mille progetti, ma poi arriva a casa Liam...

