Beautiful Anticipazioni: le trame da lunedì 29 luglio al 2 agosto 2019

Tutte le anticipazioni della soap americana per la settimana a cavallo tra luglio e agosto.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Lunedì 29 luglio 2019: Katie e Thorne scelgono di convolare a nozze in tempi strettissimi. Ridge farà da testimone al fratello e Brooke da damigella d'onore a sua sorella Katie.

Martedì 30 luglio 2019: Bill si prepara allo scontro in tribunale, ignaro che Ridge stia tentando di corrompere il giudice McMullen suo vecchio amico. A casa, Katie e il piccolo Will si preparano per le nozze; nel frattempo arrivano le sorelle, pronte ad aiutare affinché tutto sia perfetto.

Mercoledì 31 luglio 2019: A Villa Forrester, Carter porge gli anelli a Thorne così i due sposi possano scambiarsi le promesse e diventare ufficialmente marito e moglie. Tutti si congratulano felici della nuova unione.

Giovedì 1 agosto 2019: Bill confida a Justin di essere furioso, ma che non rinuncerà: continuerà a fare da padre a Will, a tutti i costi.

Venerdì 2 agosto 2019: Rientrati a casa dopo la cerimonia, Thorne e Katie trascorrono la prima notte insieme come marito e moglie. Ha inizio l’udienza per la custodia esclusiva di Will, Katie e Bill sono schierati con le rispettive fazioni.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.