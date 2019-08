Beautiful Anticipazioni: le trame da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap americana per l'ultima settimana di agosto.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Lunedì 26 agosto 2019: Carter, in veste di avvocato di Katie, mette agli atti il certificato di matrimonio che conferma la recente unione tra la Logan e Thorne.

Martedì 27 agosto 2019: Vengono interrogati i testimoni: Thorne, Ridge, Liam e Katie. Ognuno racconta al giudice la propria storia con Bill. Altri aspettano fuori dall'aula, in attesa di testimoniare.

Mercoledì 28 agosto 2019: Alla fine dell'udienza il giudice è già pronto ad emettere la sua sentenza. Nel frattempo Hope e Steffy si dedicano alla selezione delle modelle, guardando insieme i provini fotografici delle ragazze.

Giovedì 29 agosto 2019: La causa per la custodia esclusiva di Will è terminata con un verdetto sfavorevole per il povero Bill.

Venerdì 30 agosto 2019: Il giudice ha stabilito che Katie avrà la custodia esclusiva del bambino, ma per Bill non è detta l'ultima parola, il togato gli offre infatti una seconda possibilità.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.