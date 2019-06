Beautiful Anticipazioni: le trame da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019 alle ore 13.40 su Canale 5:

Lunedì 24 giugno 2019: Thorne promette di stare accanto a Katie e di affrontare con lei la dura battaglia contro Bill per ottenere la custodia esclusiva del figlio. Nel frattempo, ci sono dei problemi con l'ecografia di Hope, inizialmente non si riesce a rilevare il battito del cuore del bambino. Beautiful Anticipazioni 24 giugno 2019

Martedì 25 giugno 2019: Steffy ha accettato di condividere con Hope il padre dei loro figli. Fortunatamente per la Logan il pericolo è rientrato, la gravidanza non è a rischio, il bambino sta bene. Katie chiederà la custodia esclusiva di Will. Beautiful Anticipazioni 25 giugno 2019

Mercoledì 26 giugno 2019: Ridge annuncia all'assemblea della Forrester Creations di dover fare dei tagli aziendali e questo lo costringe a scegliere tra “Hope for the future” e “Intimates” di Steffy. Beautiful Anticipazioni 26 giugno 2019

Giovedì 27 giugno 2019: Brooke e Ridge hanno una discussione, la Logan teme che la linea di Hope venga cancellata per lasciare spazio a quella di Steffy.

Venerdì 28 giugno 2019: Ridge è un in crisi, deve scegliere quale tra le due linee di produzione, la “Intimates” di Steffy e la “Hope for the future” di Hope, debba essere mandata avanti a discapito dell’altra.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 13.40.