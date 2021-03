Beautiful Anticipazioni dall'8 al 14 marzo 2021: Zoe è una spia di Liam!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dall'8 al 14 marzo 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dall'8 al 14 marzo 2021

Puntata in onda Lunedì 8 marzo 2021

Hope cerca disperatamente un nuovo stilista per la sua linea "Hope for the Future", ma non riesce a trovarlo. Brooke intanto ha messo in guardia Hope dalle intenzioni di Thomas, convinta che possa farle ancora del male. Liam vuole smascherare Thomas dopo aver ascoltato le parole di Zoe.

Puntata in onda Martedì 9 marzo 2021

Liam intuisce che Zoe conosce le intenzioni di Thomas, e decide di farla riassumere alla Forrester Creations per scoprire cosa lui abbia in mente.

Puntata in onda Mercoledì 10 marzo 2021

Quando Liam decide di far riassumere Zoe per capire le intenzioni di Thomas, Hope gli risponde con un netto rifiuto, mentre Steffy è d'accordo con lui.

Puntata in onda Giovedì 11 marzo 2021

Thomas comincia a stancare tutti con il suo comportamento. Steffy decide di assecondarlo solo per stare serena. Intanto Ridge e Brooke hanno un nuovo faccia a faccia in cui lo stilista chiede per l'ennesima volta all'ormai ex moglie di perdonare Thomas e la Logan inizia a mostrarsi insofferente nei confronti della situazione.

Puntata in onda Venerdì 12 marzo 2021

Hope decide di assumere Thomas come stilista per "Hope for the Future". Nonostante le proteste di Liam, la Logan gli spiega che questo è l'unico modo per avere una chance contro Steffy. Thomas non potrebbe essere più felice della riuscita del suo piano.

Puntata in onda Sabato 13 marzo 2021

Brooke continua a litigare con Ridge sempre a proposito di Thomas. Ormai sono quasi prossimi all'ufficializzazione definitiva del divorzio.

Puntata in onda Domenica 14 marzo 2021

Steffy rivela a Brooke che Liam le ha chiesto di riprendere Zoe in azienda per spiare il comportamento Thomas nei confronti di Hope.

