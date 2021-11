Beautiful Anticipazioni dall'8 al 13 novembre 2021: Eric e Quinn al capolinea. Il Forrester non vuole più vederla!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dall'8 al 13 novembre 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dall'8 al 13 novembre 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dall'8 al 13 novembre 2021

Puntata in onda Lunedì 8 novembre 2021

Shauna accusa Quinn di averla spinta ad agire per un suo tornaconto personale. Eric ascolta di nascosto la loro conversazione e ne rimane sconvolto.

Puntata in onda Martedì 9 novembre 2021

Carter si impegna ad annullare il matrimonio di Ridge con Shauna, così Brooke e Ridge continueranno ad essere sposati. Carter frequenta Zoe, che flirta con Zende.

Puntata in onda Mercoledì 10 novembre 2021

Per Quinn è un momento drammatico: Eric, che ha capito che non è cambiata, non intende perdonare il suo odio per Brooke e non vuole più vederla.

Puntata in onda Giovedì 11 novembre 2021

Quinn cerca di convincere Eric a farsi perdonare per le sue azioni sconsiderate, ma lui è irremovibile. Ridge e Brooke sono ancora sposati.

Puntata in onda Venerdì 12 novembre 2021

Zende e Zoe iniziano a flirtare. Steffy si trova in un centro di riabilitazione per la dipendenza dagli antidolorifici, e Liam e Finn vanno a trovarla.

Puntata in onda Sabato 13 novembre 2021

Liam incolpa Finn di non essersi reso conto dei problemi di Steffy, e chiede persino al padre di stare lontano da lei per non turbarla.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.