Beautiful Anticipazioni dall'11 al 16 gennaio 2021: Hope vuole Douglas, ma c'è un prezzo da pagare!

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dall'11 al 16 gennaio 2021.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dall'11 al 16 gennaio 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dall'11 al 16 gennaio 2021

Puntata in onda Lunedì 11 gennaio 2021

Thomas chiede a Brooke di concedergli del tempo per considerare la firma dei documenti di adozione di Douglas. Ma il Forrester sta solo tentando di ingannarla per ritardare il tutto.

Puntata in onda Martedì 12 gennaio 2021

Brooke riferisce a Hope e Liam che Thomas vuole rimediare a tutto il male che ha fatto, considerando la firma dei documento di adozione di Douglas. Successivamente la Logan senior, si confida con Donna riguardo alla sua tragica situazione matrimoniale.

Puntata in onda Mercoledì 13 gennaio 2021

Ridge si prepara per andare a letto e, con sua gran sorpresa, trova Shauna in camera sua. Il Forrester si mostra lusingato nonché felice della vicinanza della Fulton, ma il dolore per la separazione da Brooke è troppo forte e finisce col confidarsi riguardo alla sua crisi matrimoniale.

Puntata in onda Giovedì 14 gennaio 2021

Hope, convinta da Thomas e disposta a tutto per il bene del piccolo Douglas, decide di assecondare il Forrester che le ha fatto una controproposta assai provocatoria, ma all'insaputa di Liam.

Puntata in onda Venerdì 15 gennaio 2021

Quinn, notando la vicinanza di Shauna e Ridge, decide di raccontare all'amica dei suoi trascorsi con il Forrester. Per quale motivo la Fuller starà agendo in questo modo?

Episodio in onda Sabato 16 gennaio 2021

Hope, per assicurarsi che Thomas tenga fede al loro accordo e non finisca per chiedere la custodia esclusiva del piccolo Douglas, decide di partecipare da sola alla festa di Eric.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.