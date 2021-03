Beautiful Anticipazioni dall'1 al 7 marzo 2021: Zoe conferma "Thomas vuole Hope!"

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dall'1 al 7 marzo 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Puntata in onda Lunedì 1° marzo 2021

Data l'impossibilità di finanziare sia la collezione di Hope che quella di Steffy, Thomas propone a Ridge una sfida tra le due collezioni.

Puntata in onda Martedì 2 marzo 2021

Steffy teme che Thomas non prenda sul serio la sfida di moda tra la collezione di Hope e la sua. Crede che Thomas stia sfruttando la sfida per poter stare vicino a Hope.

Puntata in onda Mercoledì 3 marzo 2021

Hope rifiuta di lavorare con Thomas, non lo vuole infatti come co-stilista. Liam è comunque molto preoccupato, teme che prima o poi Hope possa cedere alle lusinghe del Forrester. Lo Spencer decide allora di affrontare il suo rivale faccia a faccia...

Puntata in onda Giovedì 4 marzo 2021

Le parole di Liam non sembrano scalfire minimamente Thomas, che assicura allo Spencer di volere solo il meglio per Hope. Poco dopo, il Forrester fa la sua mossa e chiede in maniera diretta alla Logan di lavorare insieme a un progetto.

Puntata in onda Venerdì 5 marzo 2021

Hope rifiuta la proposta di Thomas. Brooke nel frattempo si dispera dopo la firma dei documenti di divorziato. Liam chiede aiuto a Steffy per scoprire cosa sta tramando Thomas e i due vanno a parlare con Vinny.

Puntata in onda Sabato 6 marzo 2021

A casa di Vinny, Liam e Hope incontrano con gran sorpresa Zoe, che confessa loro le sue preoccupazioni riguardo l'ossessione del Forrester verso Hope. Thomas intanto, ammette con Eric che l'idea della sfida di moda è sua.

Puntata in onda Domenica 7 marzo 2021

Brooke mette in guardia Hope dalle intenzioni di Thomas: è convinta che possa farle del male. Intanto Liam vuole smascherare Thomas ricorrendo all'aiuto di Zoe.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.