Beautiful Anticipazioni dall'1 al 7 febbraio 2021: Hope confessa a Brooke "sono un'assassina!"

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dall'1 al 7 febbraio 2021.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dall'1 al 7 febbraio 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dall'1 al 7 febbraio 2021

Puntata in onda Lunedì 1 febbraio 2021

Mentre si consuma la tragedia tra Hope e Thomas, Steffy e Liam, controllando le bambine dal monitor, scherzano tra loro e ricordando i vecchi tempi. Brooke e Ridge continuano a litigare a causa dei figli.

Puntata in onda Martedì 2 febbraio 2021

Hope è disperata. Thomas è caduto nella cisterna di acido. La ragazza, lasciato l'ignaro Douglas a Charlie, torna a cercare il Forrester ma viene invitata ad uscire subito dalla stanza delle cisterne perché è molto pericoloso.

Puntata in onda Mercoledì 3 febbraio 2021

Hope corre a cercare conforto in sua madre e racconta a Brooke che Thomas è caduto nella vasca per colpa sua, che lo ha spinto per cercare di evitare le sue assillanti avances. Liam intanto è ignaro di tutto.

Puntata in onda Giovedì 4 febbraio 2021

Hope e Brooke discutono di quanto accaduto tra la ragazza e Thomas. La giovane Logan, sconvolta e preda dei sensi di colpa, racconta alla madre di essere tornata a cercare il ragazzo ma di non averlo più trovato. Le dice anche che vorrebbe raccontare tutto a Ridge, ma Brooke la frena consigliandole di riflettere attentamente sul da farsi.

Puntata in onda Venerdì 5 febbraio 2021

Alla Forrester, Ridge e Steffy si chiedono come sia andata la cena di Thomas e Hope, e, soprattutto, dove sia Thomas che non si e' presentato in ufficio. Alla discussione si unisce anche Liam. I tre parlano dell'adozione del piccolo Douglas firmata da Thomas e mentre il Forrester è furioso con Brooke e Hope, lo Spencer si ostina a difendere la compagna. Ridge decide di andare a parlare con le Logan.

Episodio in onda Sabato 6 febbraio 2021

Thomas risulta irraggiungibile. Ridge litiga furiosamente con Hope davanti a Brooke e nel confronto la ragazza pronuncia una frase che lascia sconvolto il Forrester: "Thomas è morto". La Logan Senior interviene prontamente per spiegare ciò che intendeva sua figlia: con "Thomas è morto" Hope intende che tra loro è finita per sempre. Ridge è interdetto...

Episodio in onda Domenica 7 febbraio 2021

Hope e Brooke parlano dell'incidente occorso a Thomas e sulla versione dei fatti da dare: Hope vorrebbe raccontare tutta la verità, ma sua madre la invita a riflettere sulle mosse successive.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.