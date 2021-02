Beautiful Anticipazioni dall'1 al 6 marzo 2021: Zoe mette in guardia Liam e Steffy "Thomas è ancora ossessionato da Hope!"

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dall'1 al 6 marzo 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dall'1 al 6 marzo 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dall'1 al 6 marzo 2021

Puntata in onda Lunedì 1° marzo 2021

Data l'impossibilità di finanziare sia la collezione di Hope che quella di Steffy, Thomas propone a Ridge una sfida tra le due collezioni.

Puntata in onda Martedì 2 marzo 2021

Steffy teme che Thomas non prenda sul serio la sfida di moda tra la collezione di Hope e la sua. Crede che Thomas stia sfruttando la sfida per poter stare vicino a Hope.

Puntata in onda Mercoledì 3 marzo 2021

Hope rifiuta di lavorare con Thomas, non lo vuole infatti come co-stilista. Liam è comunque molto preoccupato, teme che prima o poi Hope possa cedere alle lusinghe del Forrester. Lo Spencer decide allora di affrontare il suo rivale faccia a faccia...

Puntata in onda Giovedì 4 marzo 2021

Le parole di Liam non sembrano scalfire minimamente Thomas, che assicura allo Spencer di volere solo il meglio per Hope. Poco dopo, il Forrester fa la sua mossa e chiede in maniera diretta alla Logan di lavorare insieme.

Puntata in onda Venerdì 5 marzo 2021

Hope rifiuta la proposta di Thomas. Brooke nel frattempo si dispera dopo la firma dei documenti di divorziato. Liam chiede aiuto a Steffy per scoprire cosa sta tramando Thomas e i due vanno a parlare con Vinny. A casa del ragazzo, incontrano con gran sorpresa Zoe, che confessa loro le sue preoccupazioni riguardo l'ossessione del Forrester verso Hope.

Puntata in onda Sabato 6 marzo 2021

Eric chiede a Thomas spiegazioni riguardo alla sfida di moda tra Hope e Steffy e il ragazzo confessa al nonno che il suo obiettivo era quello di dimostrare alla Logan di essere cambiato. Purtroppo però la giovane non sembra volergli concedere una seconda possibilità...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.