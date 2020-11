Beautiful Anticipazioni dal 9 al 15 novembre 2020: Thomas confessa la verità su Emma. Ridge è sconvolto...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 9 al 15 novembre 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Puntata in onda Lunedì 9 novembre 2020

Brooke si rifiuta di chiedere scusa a Thomas. Il detective vorrebbe interrogare il ragazzo sull'incidente mortale di Emma, dopo le accuse di Flo nei suoi confronti e i sospetti di Bill, ma Ridge si oppone.

Puntata in onda Martedì 10 novembre 2020

Mentre Brooke non sa se preservare il suo matrimonio o continuare a proteggere sua figlia, Thomas è impaziente di lasciare l'ospedale per tornare alla sua vita di sempre, accanto a lui c'è Ridge che non lo ha mai lasciato solo un minuto. Il Forrester Senior però, dopo le accuse mosse dalla Fulton e l'astio mostrato da Brooke è molto preoccupato di quello che Thomas dovrà affrontare e interroga il ragazzo sulle sue responsabilità sulla morte di Emma.

Puntata in onda Mercoledì 11 novembre 2020

Ridge, ancora in ospedale accanto a Thomas, tenta di capire se suo figlio sia davvero implicato nella tragica morte di Emma, forse è vero che non l’ha uccisa, ma se venisse dimostrato che il ragazzo era sul luogo dell'incidente quella sera, verrebbe comunque accusato di omissione di soccorso. Intanto Bill vuole stringere un patto segreto con Brooke.

Puntata in onda Giovedì 12 novembre 2020

Bill vuole riuscire a mettere le mani sui dati del Gps dell'auto di Thomas per analizzare il percorso del ragazzo la notte della tragica morte di Emma. L'uomo non immagina che Thomas abbia in realtà cancellato la cronologia dei suoi spostamenti, fondamentale per inchiodarlo!

Puntata in onda Venerdì 13 novembre 2020

Steffy va a trovare Thomas in ospedale, è furiosa con il fratello e sembra non avere alcuna intenzione di perdonarlo, anzi, lo accusa apertamente di aver distrutto la sua vita e quella di Douglas, suo figlio.

Episodio in onda Sabato 14 novembre 2020

Brooke ha dato a Bill il permesso di accedere al garage perché vuole che Thomas paghi per quello che ha fatto. Ridge le ha imposto di chiedere perdono a Thomas e ora insiste affinché suo figlio possa tornare in famiglia, Brooke, sconvolta e furiosa, accetta di allearsi con lo Spencer!

Puntata in onda Domenica 15 novembre 2020

Sanchez fa una proposta a Ridge. Lo stilista dovrebbe assecondare la richiesta di immunità per Flo. Solo così riuscirebbe a evitare che Thomas sia condannato e messo alla berlina dalla stampa.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.