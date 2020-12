Beautiful Anticipazioni dal 7 al 13 dicembre 2020: Brooke prende a schiaffi Shauna!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 7 al 13 dicembre 2020. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Puntata in onda Lunedì 7 dicembre 2020

Al culmine di una furiosa lite, Brooke schiaffeggia Thomas. Poi lui apprende che suo padre ha trascorso la notte con Shauna e inizia a riflettere su come sfruttare l'informazione a proprio vantaggio.

Puntata in onda Martedì 8 dicembre 2020

Thomas apprende da Danny i dettagli della notte di Ridge con Shauna. Brooke, Hope e Liam sono preoccupati per Douglas, dopo l'aggressività dimostrata da Brooke temono di poterlo perdere.

Puntata in onda Mercoledì 9 dicembre 2020

Thomas attua il suo piano e convince Danny a raccontare a Brooke che Shauna ha trascorso la notte con Ridge al Bikini. Brooke resterà sconvolta nell'apprendere del tradimento di suo marito con la sua peggior nemica!

Puntata in onda Giovedì 10 dicembre 2020

Ridge accoglie Brooke con una cena a lume di candela, è tutto perfetto e il Forrester spera di poter trascorrere una serata serena con la moglie lontano da tutti i problemi, ma lei è furiosa con lui per la notte trascorsa con Shauna...

Puntata in onda Venerdì 11 dicembre 2020

Brooke mostra a Ridge la prova del suo tradimento: la cintura che lui ha dimenticato al Bikini la notte trascorsa con la madre di Flo! Ridge tenta invano di convincerla che tra lui e Shauna non c'è stato nulla...

Episodio in onda Sabato 12 dicembre 2020

La conversazione tra Brooke e Shauna riguardo a Ridge degenera e Brooke schiaffeggia Shauna, ma lei non si scompone, anzi, mette a posto la Logan con dure parola!

Episodio in onda Domenica 13 dicembre 2020

Brooke non può donare il rene a Katie perché non è compatibile. Shauna suggerisce a Flo di donare il suo rene a Katie. Per la scaltra Fulton è un buon modo per riscattarsi ed ottenere il perdono delle zie.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.