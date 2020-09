Beautiful Anticipazioni dal 7 al 12 settembre 2020: Thomas sposerà Hope nel giro di 24h!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 7 al 12 settembre 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Puntata in onda Lunedì 7 settembre 2020

Wyatt bacia Flo in occasione di una cena a sorpresa organizzata per la ragazza. In quel momento sopraggiunge Sally, la povera Spectra vedendo Wyatt e Flo insieme, ripensa ai bei momenti trascorsi con l'ex e rimpiange l'opportunità perduta.

Puntata in onda Martedì 8 settembre 2020

Ridge e Steffy cercano di tranquillizzare Brooke e Liam, in pena per l'avventata scelta di Hope di sposare Thomas. Sono entrambi convinti che il Forrester Junior stia approfittando della fragilità della povera Hope e le rassicurazioni di padre e figlia non sembrano rasserenarli. Nel frattempo Hope tiene ancora le distanze da Thomas, nonostante abbia accettato di diventare sua moglie non riesce proprio ad aprirgli il suo cuore.

Puntata in onda Mercoledì 9 settembre 2020

Thomas e Hope sorprendono tutti con la loro decisione di sposarsi il giorno successivo. Ma cosa ha spinto Hope ad accelerare i tempi? Thomas ha puntato ancora una volta su Douglas, arrivando addirittura a terrorizzarlo pur di spingere Hope ad accettare la sua proposta di matrimonio. La giovane infatti sa che sposando Thomas realizzerà il sogno del piccolo di diventare sua madre.

Episodio in onda Giovedì 10 settembre 2020

Thomas ha ottenuto il consenso di Eric per celebrare le nozze il giorno successivo a villa Forrester. Mentre dunque fervono i preparativi per il matrimonio di Hope e Thomas, Liam inizia a patire tutto il peso della folle decisione presa dalla ex, mentre Brooke è totalmente avvilita.

Episodio in onda Venerdì 11 settembre 2020

Hope, anche se in crisi perché poco convinta di voler sposare Thomas, decide comunque di andare fino in fondo spinta dall’affetto che la lega al piccolo Douglas.

Episodio in onda Sabato 12 settembre 2020

Le sorelle Logan cercano tutte disperatamente di convincere Hope a non sposare Thomas. Anche Steffy parla con la sorellastra e le consiglia di rifletterci bene e di non prendere decisioni avventate che rischino di renderla per sempre infelice. Ma Hope sembra irremovibile!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.