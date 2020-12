Beautiful Anticipazioni dal 7 al 12 dicembre 2020: Brooke scopre il tradimento di Ridge!

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 7 al 12 dicembre 2020

Puntata in onda Lunedì 7 dicembre 2020

Il piano di Thomas contro Brooke sembra aver funzionato: lei è furibonda con Ridge perchè ha trascorso la notte con Shauna. Il matrimonio dei Forrester sembra ormai giunto al capolinea.

Puntata in onda Martedì 8 dicembre 2020

Katie è in attesa di un trapianto di reni, ma trovare un donatore compatibile non sembra una impresa facile. Ridge e Brooke continuano a litigare dopo la notte che lui ha passato con Shauna.

Puntata in onda Mercoledì 9 dicembre 2020

Thomas complotta contro Brooke il ragazzo è deciso a dare il colpo di grazia alla relazione di Ridge e la matrigna. Shauna conferma a Flo di essere affascinata da Ridge.

Puntata in onda Giovedì 10 dicembre 2020

Thomas dice a Shauna che non ostacolerà i suoi tentativi di far fallire il matrimonio di Ridge e Brooke, proponendole anche una collaborazione che però la Fulton non accetterà.

Puntata in onda Venerdì 11 dicembre 2020

Ridge si allontana da Brooke per poter stare vicino a Thomas e Steffy. Brooke decide di affrontare a viso aperto Shauna le due avranno un duro confronto.

Episodio in onda Sabato 12 dicembre 2020

La conversazione tra Brooke e Shauna riguardo a Ridge degenera e Brooke schiaffeggia Shauna, ma lei non si scompone, anzi, mette a posto la Logan con dure parola!

