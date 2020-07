Beautiful Anticipazioni dal 6 al 10 luglio 2020: Thomas insabbia la Verità!

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Puntate di Beautiful in onda da lunedì 6 a venerdì 10 luglio 2020. Ecco il Riassunto di cosa accadrà la prossima settimana.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 6 al 10 luglio su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 6 al 10 luglio 2020

Puntata in onda Lunedì 6 luglio 2020

Grazie alla confessione di Flo, Thomas ha scoperto che Phoebe in realtà è Beth; e ora, i due alleati della Fulton - Xander e Zoe - temono le conseguenze di questa scomoda rivelazione. Ma Thomas li "rassicura": Steffy e Hope non dovranno mai scoprire la verità sulla loro bambina. Brooke nel frattempo è preoccupata per Hope.

Puntata in onda Martedì 7 luglio 2020

Thomas mette in guardia Flo, Xander e Zoe sulle terribili conseguenze se dovessero rivelare a Hope, Liam o Wyatt la verità su Beth. Adesso che Hope ha firmato le carte per l'annullamento del matrimonio con Liam, Thomas non ha nessuna intenzione di perdere il suo vantaggio.

Puntata in onda Mercoledì 8 luglio 2020

Bill e Katie fanno visita a Liam e Steffy e alle bambine per assicurarsi che stiano bene, e manifestano la loro ammirazione per il gesto nobile di Hope, la ragazza ha mostrato estremo coraggio e generosità.

Episodio in onda Giovedì 9 luglio 2020

Bill si reca da Steffy e Liam insieme a Katie e chiede scusa a suo figlio. E' felice che Liam sia tornato da Steffy e che la ragazza non sia più sola a crescere le bambine, del resto è stato lui a distruggere il loro matrimonio. Nel frattempo Brooke mette in guardia Hope dalle intenzioni di Thomas.

Episodio in onda Venerdì 10 luglio 2020

Wyatt e Flo vanno a casa di Liam e Steffy per passare un pomeriggio in spiaggia. È in quella occasione che Flo rivede finalmente Phoebe, "sua figlia", data in adozione a Steffy. La ragazza non saprà come comportarsi. Riuscirà a superare la "prova" o finirà per farsi scoprire?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.