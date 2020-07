Beautiful Anticipazioni dal 6 al 10 luglio 2020: Hope rifiuta Thomas!

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 6 al 10 luglio 2020

Puntata in onda Lunedì 6 luglio 2020

Grazie alla confessione di Flo, Thomas ha scoperto che Phoebe in realtà è Beth; e ora, i due alleati della Fulton - Xander e Zoe - temono le conseguenze di questa scomoda rivelazione. Se Steffy e Hope dovessero scoprire la verità verrebbero entrambi accusati di complicità.

Puntata in onda Martedì 7 luglio 2020

Adesso che Hope ha firmato le carte per l'annullamento del matrimonio con Liam, Thomas le propone di creare una famiglia con lui e Douglas. E' l'occasione giusta per il Forrester, ma ha fatto male i suoi conti, Hope non lo ama e fatica a vederlo con occhi diversi.

Puntata in onda Mercoledì 8 luglio 2020

Hope rifiuta la richiesta di Thomas: non è ancora certa di voler formare una nuova famiglia con lui e Douglas. La Logan non si sente pronta a voltare pagina, sa di aver fatto la cosa giusta, ma è ancora innamorata di Liam.

Episodio in onda Giovedì 9 luglio 2020

Bill si reca da Steffy e Liam insieme a Katie e chiede scusa a suo figlio. E' felice che Liam sia tornato da Steffy e che la ragazza non sia più sola a crescere le bambine, del resto è stato lui a distruggere il loro matrimonio. Intanto Brooke mette in guardia Hope dalle intenzioni di Thomas.

Episodio in onda Venerdì 10 luglio 2020

Wyatt e Flo vanno a casa di Liam e Steffy per passare un pomeriggio in spiaggia. È in quella occasione che Flo rivede finalmente Phoebe, "sua figlia", data in adozione a Steffy. La ragazza non saprà come comportarsi. Riuscirà a superare la "prova" o finirà per farsi scoprire?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.