Beautiful Anticipazioni dal 5 al 11 luglio 2021: Ridge e Shauna a Las Vegas, Eric è costretto a confessare!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 5 al 11 luglio 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 5 al 10 luglio 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 5 al 11 luglio 2021

Puntata in onda Lunedì 5 luglio 2021

Brooke, disperata perchè Ridge non le risponde al telefono, riceve la visita di Bill che vorrebbe consolarla, ma lei lo respinge perché teme altri scandali.

Puntata in onda Martedì 6 luglio 2021

Ridge e Shauna, insieme a Las Vegas, si baciano. Brooke chiede a Eric dove si trova Ridge e incolpa Quinn di aver distrutto il suo matrimonio.

Puntata in onda Mercoledì 7 luglio 2021

Flo incomincia a nutrire dei sospetti sulla dottoressa Escobar e sulla malattia di Sally. Intanto Sally cerca di convincere la sua amica a continuare la farsa sulla sua malattia.

Puntata in onda Giovedì 8 luglio 2021

Ridge è volato a Las Vegas per stare con Shauna. Brooke, furiosa, costringe il pilota a rivelarle dove si trovino i due, ordinandogli di riportare indietro Ridge.

Puntata in onda Venerdì 9 luglio 2021

Flo, infastidita dal tentativo di Sally di baciare Wyatt, gli dice che è giunto il momento per lei di trasferirsi altrove. Flo ignora che Sally custodisce un terribile segreto.

Puntata in onda Sabato 10 luglio 2021

Si scopre che Sally non è in fin di vita e che ha finto di essere malata, con la complicità della dottoressa Escobar, solo per riconquistare Wyatt.

Puntata in onda Domenica 11 luglio 2021

Flo dice a Wyatt che Sally lo sta ricattando emotivamente. Bill accusa Quinn di voler distruggere il suo matrimonio con Katie. Shauna dice addio per sempre a Ridge.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.