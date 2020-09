Beautiful Anticipazioni dal 5 al 10 ottobre 2020: Hope rivuole Beth, ma Steffy si oppone...

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 5 al 10 ottobre 2020

Puntata in onda Lunedì 5 ottobre 2020

Hope e Liam accolgono Beth con irrefrenabile felicità. Flo, insieme a Zoe e Shauna, spiega nei dettagli l’adozione di Beth a Brooke e a Ridge. I due sono sconvolti ed arrabbiati, in particolare Ridge è in ansia per il coinvolgimento di suo figlio, confermato da entrambe le ragazze.

Puntata in onda Martedì 6 ottobre 2020

Liam e Hope raccontano nei dettagli l’adozione di Beth a Steffy. Quest’ultima, ignara di tutto, rimane scioccata e addolorata. Hanno tutti sofferto molto per questa storia, ma la Forrester e quella che, alla fine dei giochi, ha perso più di tutti: sua figlia Phoebe rischia di esserle portata via dalla sua vera madre, Hope.

Puntata in onda Mercoledì 7 ottobre 2020

Steffy è disperata perché Hope vuole riprendersi la sua bambina: Beth. Liam è, ancora una volta, diviso a metà tra le due donne. La Logan comprende il dolore della sorellastra e le è grata per aver accudito amorevolmente la sua bambina nell'ultimo anno, ma non ha nessuna intenzione di cedere: Beth è sua figlia e vuole riprendersela.

Episodio in onda Giovedì 8 ottobre 2020

Wyatt, dopo la delusione per Flo, ritorna da Sally, che ha confessato ad Eric di amarlo ancora. Steffy si dispera, ma è costretta a lasciare Beth a Hope. Ridge è lì accanto a lei, mentre Brooke cerca di calmare Hope, arrivata addirittura a minacciare la sorellastra, colpevole di negarle sua figlia.

Episodio in onda Venerdì 9 ottobre 2020

Wyatt ha lasciato Flo e ha chiesto a Sally di tornare insieme. Lei accetta ad una condizione: pretende da lui ristoranti e vacanze di lusso. Si tratta di una ripicca della Spectra oppure la ragazza è davvero solo interessata a sfruttare il povero Spencer?

Episodio in onda Sabato 10 ottobre 2020

Brooke e Ridge riflettono sul ritorno a casa di Hope e Liam con la piccola Beth. Ci saranno conseguenze inevitabili sia su Steffy che su Thomas. Brooke è dispiaciuta per Steffy e furiosa con Thomas e proprio non riesce a capire perché Ridge tenti ancora di salvarlo: ha fatto del male a Hope, ma anche a sua sorella Steffy e potrebbe addirittura essere coinvolto nella morte di Emma Barber.

