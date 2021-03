Beautiful Anticipazioni dal 5 al 10 aprile 2021: Brooke schiaffeggia Shauna!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 5 al 10 aprile 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 5 al 10 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 5 aprile 2021

Ridge e Steffy respingono i bozzetti di Sally, e lei teme il licenziamento. Quinn cerca di convincere suo figlio che la donna che lui ama è Flo, e non Sally.

Puntata in onda Martedì 6 aprile 2021

Shauna è convinta che Flo ami ancora Wyatt, e la invita a non perdere la speranza di tornare insieme a lui, anche se al momento è fidanzato con Sally.

Puntata in onda Mercoledì 7 aprile 2021

Mentre Ridge, faccia a faccia con Brooke, le confessa di aver baciato Shauna, Quinn e Shauna si augurano che Wyatt e Flo si rimettano insieme. Inoltre la Fuller incoraggia l'amica a non arrendersi con Ridge.

Puntata in onda Giovedì 8 aprile 2021

Brooke parla con Eric e lo prega di mandare via Shauna e Quinn, ma quest’ultima origlia la conversazione di nascosto. Eric però, riesce a calmarla. Alla Spencer, Katie sta dicendo a Bill, Will, Justin e Donna quanto è grata a Flo, la nipote sopraggiunge proprio in quel momento insieme a Wyatt. Bill è incerto sul da farsi, ma alla fine accetta di dare alla ragazza una nuova occasione.

Puntata in onda Venerdì 9 aprile 2021

Quinn e Brooke discutono animatamente a causa di Shauna, ma è quando quest’ultima le raggiunge che il diverbio si trasforma presto in un vera rissa: Brooke finisce per prendere a schiaffi Shauna! La guerra tra le donne di casa Forrester è ricominciata...

Puntata in onda Sabato 10 aprile 2021

Brooke è sola contro Quinn e Shauna. Le due fanno offensive illazioni riguardo alla recente separazione della Logan con Ridge. Eric tenta invano di mettere pace, ma la tensione è ormai alle stelle.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.