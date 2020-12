Beautiful Anticipazioni dal 4 al 9 gennaio 2021: Hope vuole Douglas! Thomas rinuncerà a suo figlio?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 4 al 9 gennaio 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ricordiamo che la soap americana non andrà in onda il 6 gennaio 2020 in occasione dell'Epifania. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 4 al 9 gennaio 2021

Puntata in onda Lunedì 4 gennaio 2021

Brooke si reca da Hope e Liam con i documenti necessari per la pratica di adozione di Douglas, ma il ragazzo appare perplesso. Cosa non convince il giovane Spencer? Sembra quasi che per lui si tratti di una scelta forzata!

Puntata in onda Martedì 5 gennaio 2021

Thomas, appreso che Hope vuole adottare Douglas e togliergli i suoi diritti di genitore, corre dalla Logan furioso pronto a riprenderselo. Il Forrester resta però sconvolto quando il figlioletto, nel rincontrarlo, mostra un certo turbamento.

Puntata in onda Giovedì 7 gennaio 2021

Ridge tenta di fare da paciere tra Steffy e Thomas mentre Brooke e Hope cercano di convincere il giovane Forrester a firmare i documenti per l’adozione del piccolo Douglas.

Puntata in onda Venerdì 8 gennaio 2021

Thomas è distrutto. Il giovane Forrester è tormentato dagli errori commessi e così, dopo aver visto il suo Douglas così a disagio nei suoi confronti, finisce col promettere a Hope di firmare i documenti per l'adozione del figlio.

Episodio in onda Sabato 9 gennaio 2021

Mentre Liam si mostra titubante riguardo l'adozione del piccolo Douglas, Thomas confida a suo padre Ridge quanto sta accadendo e le sue intenzioni.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.