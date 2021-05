Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 31 maggio al 6 giugno 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 31 maggio al 6 giugno 2021

Puntata in onda Lunedì 31 maggio 2021

Bill offre a Brooke protezione, e quel momento di tenerezza è culminato in un lungo bacio, di cui poi Brooke si pente. Ridge, Quinn ed Eric sono pronti ad accogliere Zoe in famiglia.

Puntata in onda Martedì 1° giugno 2021

Hope, Liam e Steffy, ormai convinti del vero scopo del matrimonio di Thomas, intendono fermarlo e smascherarlo pubblicamente. Il trio mette a punto un piano.

Puntata in onda Mercoledì 2 giugno 2021

Il giorno del suo matrimonio, Thomas invita Douglas a convincere Hope a fermare le nozze perché spera di sposare lei e non Zoe.

Puntata in onda Giovedì 3 giugno 2021

Solo Vinny è a conoscenza del cinico piano di Thomas che coinvolge l'innocente Douglas, e che consiste nell'impedire il suo matrimonio con Zoe. Il ragazzo cerca invano di dissuadere l'amico.

Puntata in onda Venerdì 4 giugno 2021

Brooke cerca di mettere in guardia Zoe, la futura sposa, per l'ultima volta prima che si sposi con Thomas. Intanto Bill e Wyatt parlano del matrimonio, convinti che si tratti di una farsa.

Puntata in onda Sabato 5 giugno 2021

Il matrimonio ha inizio, ma quando Zoe arriva all'altare, il piccolo Douglas si sente male e corre via. Hope segue il bambino per rassicurarlo mentre Zoe insiste affinché la cerimonia prosegua. Thomas chiede invece alla futura sposa si aspettare e, giunti allo scambio degli anelli, accade qualcosa di inaspettato: Hope e Douglas rientrano in sala durante lo scambio degli anelli. Hope è vestita da sposa.

Puntata in onda Sabato 6 giugno 2021

Nello sconcerto generale, Thomas liquida Zoe all'altare per sposare Hope e diventare, tutti insieme, una vera famiglia. Ma fa tutto parte del piano di Hope.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.