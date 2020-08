Beautiful Anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre 2020: Hope sposerà Thomas, Brooke ha perso!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate di Beautiful in onda da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre 2020. Ecco il Riassunto di cosa accadrà nella prima settimana di settembre.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 31 agosto al 4 settembre 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 31 agosto al 4 settembre 2020

Puntata in onda Lunedì 31 agosto 2020

Liam è furioso! Ha appena appreso da Douglas che Hope sposerà Thomas e non ha intenzione di lasciare che la sua ex moglie si rovini la vita. Il ragazzo cerca di dissuaderla e le manda un sms per tentare di fermarla e per annunciarle che, di là a poco, la raggiungerà a casa. Brooke precede lo Spencer e una volta faccia a faccia con la figlia, la invita a tornare sui suoi passi e a non sposare il Forrester.

Puntata in onda Martedì 1 settembre 2020

La scelta di Hope di dire sì alla proposta di matrimonio di Thomas, getta tutta la famiglia nello scompiglio. Non sono solo Brooke e Liam a essere preoccupati ma anche Donna e Katie. Le zie di Hope, insieme alla sorella maggiore, esprimeranno il loro parere contrario al matrimonio con il Forrester mentre Steffy, nella casa sulla scogliera, apprende la grande notizia. La bella stilista è contenta per suo fratello e spinge Liam ad accettarlo. Come Steffy anche Ridge è felice per suo figlio e si congratula con lui.

Puntata in onda Mercoledì 2 settembre 2020

Xander sta spiando Thomas e ha trovato le prove della sua colpevolezza. L'Avant è certo che il ragazzo sia responsabile della morte di Emma e spinge Zoe, ancora una volta, ad aiutarlo per far uscire tutta la verità, compresa quella dello scambio delle culle. La ragazza è però ancora molto spaventata e finirà per fare un passo falso. Intanto Liam raggiunge Hope a casa e la prega di ripensare alla sua decisione mentre Thomas fa visita a sua sorella Steffy, che lo invita alla prudenza. Ridge e Liam hanno un ennesimo confronto ma stavolta il Forrester sarà più chiaro con il giovane Spencer: non ha alcun diritto su Hope, visto che non è più sua moglie.

Episodio in onda Giovedì 3 settembre 2020

Zoe, molto spaventata, ha avvertito Thomas delle indagini di Xander. Il Forrester si precipita dai due pronto a cucire la bocca al suo nuovo e temibile nemico. L'Avant confessa di aver scoperto tutto e minaccia il Forrester di denunciarlo per l'omicidio di Emma. Thomas però lo mette in guardia. Se proverà solo a fiatare, tutti finiranno in prigione. La pena più dura sarà per Zoe e Reese, che finiranno i loro giorni al fresco. Xander deve cedere alle minacce ma decide di lasciare Los Angeles per tornare a Londra, stanco dei continui intrighi e del comportamento della fidanzata.

Episodio in onda Venerdì 4 settembre 2020

Dopo aver spiegato come stanno le cose alle sue zie, Hope torna a casa. Thomas la raggiunge e i due pensano a come annunciare il loro fidanzamento al piccolo Douglas. Il bambino è infatti in attesa di una risposta dalla bella e dolce Logan, che lui ha scelto come sua nuova mamma. Thomas propone di rivelare al bambino la bella notizia con torta e gelato e tenta di sedurre ancora una volta Hope, che ancora gli resiste.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.