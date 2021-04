Beautiful Anticipazioni dal 3 all'8 maggio 2021: Wyatt lascia Flo per stare accanto a Sally!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 3 all'8 maggio 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 3 all'8 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 3 maggio 2021

Liam, Brooke e Bill sono scettici riguardo alle buone intenzioni di Thomas, e intendono salvare Hope dalle sue grinfie. Nel frattempo, Thomas giura amore a Zoe, che cade nella trappola e crede alla sincerità de machiavellico Forrester!

Puntata in onda Martedì 4 maggio 2021

Shauna e Quinn sognano un futuro per i loro figli che finalmente sono di nuovo insieme, mentre Wyatt confessa a Flo di voler stare vicino a Sally in questo momento difficile. Liam affronta Thomas minacciandolo. Ridge e Brooke continuano a litigare per colpa di Thomas, la Logan insiste a definire il figliastro un folle arrivista.

Puntata in onda Mercoledì 5 maggio 2021

Brooke e Liam cercano di convincere Hope della malafede di Thomas e della sua ossessione per lei, ma quest'ultima, ferita dal tradimento di Liam, pare ignorare i loro avvertimenti. Una ostinazione che rischia di costarele cara e trasformarla in una facile preda del subdolo Forrester

Puntata in onda Giovedì 6 maggio 2021

Flo spinge Wyatt a stare vicino a Sally. Kelly sprona la Spectra a fare nuovi accertamenti medici. Nel frattempo Liam, dopo aver fallito con Hope, tenta di convincere Zoe ad allontanarsi da Thomas, dicendole che il Forrester la sta solo ingannando. Purtroppo neppure Zoe crederà alle sue parole.

Puntata in onda Venerdì 7 maggio 2021

Thomas usa Douglas per riprendersi Hope, neppure Vinny riesce a fermarlo. Il Forrester sconvolge il bambino, facendogli credere che Zoe potrebbe essere presto la sua nuova mamma e che quindi dovrà dire addio a Hope. Il piccolo, terrorizzato, supplica la Logan di non lasciarlo e di tornare a essere una famiglia.

Puntata in onda Sabato 8 maggio 2021

Thomas sta organizzando una cena in famiglia a cui parteciperà anche Zoe e Ridge fa sapere a Steffy che il fratello vorrebbe fosse presente anche lei. Liamtenta ancora una volta di convincere Zoe che il subdolo Forrester la sta solo sfruttando per ottenere Hope.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.