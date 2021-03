Beautiful Anticipazioni dal 29 marzo al 3 aprile 2021: Liam tradisce Hope con Steffy!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 29 marzo al 3 aprile 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Puntata in onda Lunedì 29 marzo 2021

Hope non vuole accettare la proposta di matrimonio di Liam perché ciò significherebbe rinunciare alla custodia di Douglas.

Puntata in onda Martedì 30 marzo 2021

Liam, dopo un'inconcludente proposta di matrimonio a Hope, passa la notte da Steffy. Brooke convince Hope a raggiungerlo per rassicurarlo di volere una vita con lui.

Puntata in onda Mercoledì 31 marzo 2021

Thomas segue Hope dopo aver ascoltato la conversazione con Brooke e, scoperta la destinazione della ragazza - casa di Steffy - chiama la sorella per coinvolgerla nel suo nuovo subdolo piano: le chiede di baciare Liam e di assicurarsi che Hope li veda!

Puntata in onda Giovedì 1° aprile 2021

Hope raggiunge casa di Steffy per chiedere scusa a Liam e accettare la sua proposta di matrimonio, ma la scena che si trova davanti la sconvolge: il fidanzato e la sorellastra si stanno baciando! La Logan, scioccata, inizia a urlare contro i due, dicendo allo Spencer che a dividerli non è mai stato Thomas, bensì Steffy.

Puntata in onda Venerdì 2 aprile 2021

Brooke e Ridge discutono, il loro discorso, ancora una volta, si concentra su Thomas. Lo stilista viene infatti a sapere che Liam ha chiesto a Hope di sposarlo, a patto di tenere Thomas fuori dalle loro vite e questo non può fare a meno di suscitare in Ridge una forte preoccupazione per il destino di Douglas.

Puntata in onda Sabato 3 aprile 2021

Hope lascia Liam, non solo perché convinta che l'abbia tradita con Steffy, ma soprattutto per timore di perdere Douglas. Nessuno dei due immagina però, che dietro all'accaduto ci sia lo zampino di Thomas!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.