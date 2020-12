Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ricordiamo che la Soap non andrà in onda nelle giornate del 31 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021

Puntata in onda Lunedì 28 dicembre 2020

Ridge prega Brooke di perdonare Flo per i suoi errori. Il Forrester cerca di persuadere sua moglie a dare una seconda chance a sua nipote, visto che la ragazza ha appena donato un suo rene per salvare la vita di Katie.

Puntata in onda Martedì 29 dicembre 2020

Brooke e Ridge continuano a litigare causa di Thomas. La Logan pretende che il ragazzo venga immediatamente estromesso dalla Forrester Creations ma lo stilista si rifiuta categoricamente di cacciare suo figlio dalla sua azienda.

Puntata in onda Mercoledì 30 dicembre 2020

Wyatt, stupito dalla scoperta che Flo ha appena donato un rene a Katie, decide di incontrare la ragazza per capire quali siano le sue reali intenzioni. Intanto Thomas origlia una conversazione tra Shauna e Ridge. I due parlano della notte trascorsa insieme.

Episodio in onda Sabato 2 gennaio 2021

Steffy ha un duro scontro con Hope: non le permetterà di prendere decisioni al posto di Liam, inoltre, non vuole che la sorellastra si occupi di Douglas. Ciò che infatti spaventa la Forrester, ma anche il resto della famiglia, è la vicinanza di Brooke al figlio di Thomas. Visto l'astio tra la donna e il figliastro,Steffy teme che la "nonna" del piccolo possa fargli del male psicologico, allontanandolo da suo padre!

Episodio in onda Domenica 3 gennaio 2021

Dopo aver origliato la conversazione tra Ridge e Shauna, Thomas ha un'idea per sbarazzarsi della Forrester. Per farlo ha trovato una valida alleata: Zoe. La ragazza, reietta tanto quanto lui, sta cadendo nelle grinfie del Forrester. Thomas è inoltre sempre più convinto di voler estromettere le sorelle Logan dalla Forrester Creations.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.