Beautiful Anticipazioni dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021: Thomas e Zoe si alleano contro Brooke

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ricordiamo che la Soap non andrà in onda nelle giornate del 31 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021

Puntata in onda Lunedì 28 dicembre 2020

Thomas incontra Zoe e le propone di allearsi con lui per vendicarsi di Brooke, che ritiene responsabile della sua rovina. Agli occhi del giovane Forrester, infatti, la Logan è da sempre la causa delle sue disgrazie familiari. Per questo motivo, sembra deciso a liberarsi della moglie di suo padre definitivamente, ma per farlo ha bisogno di alleati...

Puntata in onda Martedì 29 dicembre 2020

Thomas confida alla Buckingham di sperare che il padre ceda alle avances di Shauna: così facendo lo aiuterebbe ad estromettere tutte le Logan dall’azienda. La madre di Flo è infatti riuscita a trascorrere una notte con Ridge (in cui in realtà non è accaduto nulla) e a insinuare in Brooke il dubbio di un tradimento. Questo ha creato una profonda spaccatura nel matrimonio del Forrester e la Logan, che Thomas pensa di sfruttare a suo vantaggio!

Puntata in onda Mercoledì 30 dicembre 2020

Hope chiede con fermezza a Liam di chiarire una volta per tutte la separazione tra lui e Steffy. Ma tra i due non sembra finita. Lo Spencer è rimasto infatti molto turbato nel vedere la Forrester tanto affranta dopo la perdita della piccola Phoebe/Beth. Ma nel cercare di confortarla e starle vicino, i sentimenti mai del tutto sopiti nei confronti di Steffy, rischiano di riaffiorare...

Episodio in onda Sabato 2 gennaio 2021

Steffy ha un duro scontro con Hope: non le permetterà di prendere decisioni al posto di Liam, inoltre, non vuole che la sorellastra si occupi di Douglas. Ciò che infatti spaventa la Forrester, ma anche il resto della famiglia, è la vicinanza di Brooke al figlio di Thomas. Visto l'astio tra la donna e il figliastro,Steffy teme che la "nonna" del piccolo possa fargli del male psicologico, allontanandolo da suo padre!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.