Beautiful Anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2020: Thomas droga Liam!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 27 al 31 luglio su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Puntata in onda Lunedì 27 luglio 2020

Liam non intende passare la giornata con Thomas, ma Steffy cerca di indurlo alla calma. L’idea di un pomeriggio tutti insieme mette seriamente a disagio lo Spencer, felice di vedere Hope, ma non insieme al suo “aguzzino”: Thomas Forrester

Puntata in onda Martedì 28 luglio 2020

Thomas approfitta del pomeriggio a casa di Steffy per attuare il suo diabolico piano e per distruggere totalmente la credibilità di Liam . Versa infatti qualcosa nel bicchiere dello Spencer. Non c’è dubbio, il contenuto di quella bustina acquistata dal suo amico spacciatore Vince, è Droga!

Puntata in onda Mercoledì 29 luglio 2020

Liam sta cercando di mettere in guardia Hope da Thomas, quando la Logan prende in braccio Phoebe e, guardandola innamorata, la chiama Beth. Nel frattempo poco lontano, Wyatt fa una richiesta speciale ed importante a Flo: andare a vivere da lui.

Episodio in onda Giovedì 30 luglio 2020

Thomas osserva compiaciuto Liam mentre beve il cocktail in cui ha versato qualcosa di nascosto. Poco dopo, lo Spencer inizia a comportarsi in modo esuberante nei confronti di Hope e la ragazza sembra infastidita e offesa dall’atteggiamento festaiolo e superficiale dell’Ex.

Episodio in onda Venerdì 31 luglio 2020

Wyatt e Flo discutono della decisione di Shauna di tornare a Las Vegas perché ha nostalgia di casa. La Fulton Senior infatti, “sistemata Flo”, è pronta a tornare alla sua vita. Wyatt però, teme che Quinn rimanga molto male per la partenza dell’amica. Thomas intanto, approfittando del folle comportamento di Liam, insinua in Hope dei dubbi su di Lui.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.