Beautiful Anticipazioni dal 26 aprile al 1° maggio 2021: Sally sta morendo, ma non vuole che Wyatt lo sappia!

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 26 aprile al 1° maggio 2021.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 26 aprile al 1° maggio 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 26 aprile al 1° maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 26 aprile 2021

Wyatt cerca di rendere la sua separazione da Sally meno traumatica possibile per lei. Flo comprende la situazione e decide di farsi da parte, accetterà di andare con calma, fiduciosa però, che Wyatt riesca a far capire a Sally che purtroppo è finita!

Puntata in onda Martedì 27 aprile 2021

Quinn e Shauna fantasticano sull'organizzazione del matrimonio dei rispettivi figli, trascurando l'opinione dei diretti interessati. A Sally viene diagnosticata una malattia incurabile.

Puntata in onda Mercoledì 28 aprile 2021

Katie incoraggia Sally, la poverina ha scoperto di essere affetta da una malattia incurabile e la Logan è pronta a mantenere la promessa di starle accanto. Wyatt, distratto al lavoro, dice a Bill e a Justin di essere dispiaciuto per aver fatto soffrire Sally.

Puntata in onda Giovedì 29 aprile 2021

Sally fa promettere a Katie di non dire a nessuno della sua malattia. Lei lo confesserà solo a Bill. Nel frattempo Brooke cerca di convincere Hope ad allontanarsi da Thomas, che proprio in quel momento sta informando Vinny del suo piano per riprendersi Hope.

Puntata in onda Venerdì 30 aprile 2021

Katie prende una decisione difficile e rivela a Wyatt che Sally sta morendo. Intanto, dopo aver organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di Zoe, Thomas la bacia di proposito di fronte a Douglas per suscitare nel piccolo ansia e preoccupazione.

Puntata in onda Sabato 1° maggio 2021

Dopo aver parlato con Wyatt, Katie e Bill tentano di convincere il ragazzo a mantenere il riserbo sulle malattia di Sally. Quando i due si incontrano, la ragazza cerca con fatica di nascondere la sua condizione. Brooke e Ridge confessano di amarsi ancora, ma la Logan proprio non riesce ad accettare Thomas.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.