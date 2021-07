Beautiful Anticipazioni dal 26 al 31 luglio 2021: Steffy in ospedale. E' grave! Bill sotto processo...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 26 al 31 luglio 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Puntata in onda Lunedì 26 luglio 2021

Flo è tenuta prigioniera in casa di Sally dalla dottoressa Escobar. Nel frattempo, Sally sta tentando di sedurre Wyatt con ogni mezzo: il suo scopo infatti è incastrare il povero Spencer, magari con una gravidanza!

Puntata in onda Martedì 27 luglio 2021

Steffy giace in coma in un letto d'ospedale in seguito ad un incidente in moto: è stato Bill a travolgerla con la sua macchina.

Puntata in onda Mercoledì 28 luglio 2021

Ridge accusa Bill di aver investito sua figlia di proposito. Nel frattempo, Flo racconta a Wyatt tutto ciò che ha scoperto sulla macchinazione ordita da Sally.

Puntata in onda Giovedì 29 luglio 2021

Mentre Steffy giace dolorante in un letto d'ospedale, il detective Sanchez interroga Bill e giunge alla conclusione che si tratta di un mero incidente stradale.

Puntata in onda Venerdì 30 luglio 2021

Sally, messa alle strette da Flo e da Wyatt, sviene; la dottoressa Escobar, Flo e Wyatt soccorrono allora la Spectra e la portano in ospedale.

Puntata in onda Sabato 31 luglio 2021

In ospedale, Bill, Brooke, Ridge e Liam vengono rassicurati dal dottor Finnegan: Steffy ha delle costole fratturate, ma presto si riprenderà.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.