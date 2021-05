Beautiful Anticipazioni dal 24 al 30 maggio 2021: Steffy mette in guardia Hope da Thomas!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal maggio 2021.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 24 al 30 maggio 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 24 al 30 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 24 maggio 2021

Hope chiede a Thomas, inutilmente, di rimandare le nozze con Zoe per preparare Douglas alla nuova situazione. Liam soffre per la sua separazione da Hope.

Puntata in onda Martedì 25 maggio 2021

Thomas, incurante dell'appello di Hope ad agire nell'interesse del piccolo Douglas, che è sconvolto, conferma di voler sposare al più presto Zoe.

Puntata in onda Mercoledì 26 maggio 2021

Steffy e Liam sono certi che Thomas voglia sposare Zoe solo per indurre il piccolo Douglas a convincere Hope a tornare con lui.

Puntata in onda Giovedì 27 maggio 2021

Carter mette in guardia Zoe sulle reali intenzioni di Thomas. Steffy rivela a Liam che il loro bacio faceva parte del piano escogitato da Thomas per allontanarlo da Hope.

Puntata in onda Venerdì 28 maggio 2021

Thomas spiega a Douglas che l'unico modo per evitare le nozze con Zoe è che il piccolo convinca Hope a tornare con lui. Nel frattempo Flo spiega a Shauna che il motivo per cui lei e Wyatt hanno deciso di rompere è per rendere felice Sally nei suoi ultimi giorni di vita.

Puntata in onda Sabato 29 maggio 2021

Steffy rivela a Hope che Liam non l'ha tradita perché la ama, e che il bacio che si sono scambiati faceva solo parte dei piani perversi di Thomas.

Puntata in onda Domenica 30 maggio 2021

Ridge confida a Shauna di non capire lo scetticismo di Brooke sul matrimonio di Thomas. Brooke finisce col cedere al canto delle sirene di Bill.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.