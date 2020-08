Beautiful Anticipazioni dal 24 al 28 agosto 2020: Hope sposerà Thomas!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate di Beautiful in onda da lunedì 24 a venerdì 28 agosto 2020. Ecco il Riassunto di cosa accadrà l'ultima settimana di agosto.

Puntata in onda Lunedì 24 agosto 2020

Thomas vuole passare all'attacco. Dopo aver ottenuto che Liam facesse l'amore con Steffy e allontanasse per sempre Hope, il ragazzo vuole passare al piano successivo: chiedere alla Logan di sposarlo. Il Forrester ha in mente un modo speciale per chiedere la mano della figlia di Brooke e userà ancora una volta la dolcezza di Douglas. Thomas non sa però che Hope è molto triste. Proprio quel giorno, un anno prima, scopriva di essere incinta e il pensiero di non poter condividere questo pensiero con Liam la distrugge.

Puntata in onda Martedì 25 agosto 2020

Thomas vuole usare ancora una volta la dolcezza di Douglas e l'ascendente che suo figlio ha su Hope, per raggiungere il suo scopo. Dà quindi al piccolo un anello di fidanzamento che il bambino consegnerà alla Logan, chiedendole di diventare la sua mamma e di sposare suo padre. Hope è sconvolta e non sa cosa rispondere e pensa, con un certo fastidio, che la proposta fattale da Douglas sia stata pilotata da Thomas. Il Forrester però nega ogni tipo di coinvolgimento nella faccenda e pungola Hope per sapere cosa ha deciso di fare.

Puntata in onda Mercoledì 26 agosto 2020

Xander non si dà pace per la morte di Emma ed è certo che ci sia lo zampino di Thomas. Il giovane modello vuole far luce su questa faccenda mentre Zoe cerca di convincerlo a lasciare perdere e a non peggiorare la situazione. La ragazza ha infatti paura delle ripercussioni che ci saranno su di loro se tutta la faccenda - compreso il giallo sulla morte della Barber - uscirà allo scoperto. Xander è però determinato ad andare avanti e con una scusa - con l'aiuto inconsapevole di Charlie - comincia a guardare i video della sorveglianza registrati la notte dell'incidente, nella speranza di trovare le prove per denunciare il Forrester.

Episodio in onda Giovedì 27 agosto 2020

Hope ha raccontato a Brooke che Liam ha fatto l'amore con Steffy e ha ribadito alla madre la necessità di allontanarsi dallo Spencer. Brooke decide quindi di parlare con Liam faccia a faccia. Il ragazzo si scusa con la sua ex suocera per il suo comportamento ed entrambi, preoccupati, riflettono su fatto che Hope sia molto vulnerabile e sono certi che Thomas stia usando Douglas per ottenere i suoi loschi scopi. Proprio mentre riflettono su questo appare Douglas, che annuncia il matrimonio tra suo padre e la giovane Logan. Brooke e Liam sono senza parole.

Episodio in onda Venerdì 28 agosto 2020

Hope non può rifiutare la proposta fattale da Douglas e accetta, sebbene a malincuore, di sposare Thomas. Il Forrester l'abbraccia e lei scoppia in lacrime e si rifiuta di passare la notte insieme a lui. Il figlio di Ridge ha vinto: Hope è sua! Intanto Xander ha trovato quello che cercava. I video di sorveglianza mostrano un chiaro indizio che Thomas ha seguito Emma quella terribile notte. C'è però bisogno di ulteriori certezze. Il ragazzo è intenzionato a smascherare il Forrester e con la scusa di andare a casa di Brooke e Ridge, sale sull'auto di Thomas e carica le ultime mappe del GPS, trovando conferma delle sue terribili supposizioni.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.