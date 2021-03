Beautiful Anticipazioni dal 22 al 27 marzo 2021: Thomas minaccia di morte Liam!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 22 al 27 marzo 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 22 al 27 marzo 2021

Puntata in onda Lunedì 22 marzo 2021

Thomas rivela a Shauna di amare ancora Hope. Shauna lo provoca insinuando che potrebbe dirlo a Ridge, ma il figlio del Forrester è sicuro che lei non lo farà.

Puntata in onda Martedì 23 marzo 2021

La relazione tra Zoe e Thomas contribuisce a far credere a tutti che il Forrester sia veramente cambiato. Ma l'ambiguità del ragazzo non tarda a manifestarsi e finisce con l'aggredire verbalmente Liam.

Puntata in onda Mercoledì 24 marzo 2021

Liam decide di chiedere la mano di Hope dopo l'aspra lite con Thomas, il quale sembra che l'abbia addirittura minacciato di morte.

Puntata in onda Giovedì 25 marzo 2021

Convinto che Steffy provi ancora forti sentimenti per Liam, Ridge continua a sostenere Thomas sperando che ciò possa portare a un riavvicinamento tra lo Spencer e la figlia. Il Forrester pensa davvero che Thomas abbia dimenticato Hope grazie a Zoe, ma Steffy non riesce a credere fino in fondo al fratello.

Puntata in onda Venerdì 26 marzo 2021

Liam si decide a chiedere la mano di Hope, ma durante la proposta le dice che Thomas deve sparire per sempre dalle loro vite. La Logan esita: teme che così perderà Douglas. Proprio mentre i due discutono, Thomas li raggiunge, creando forte tensione. Liam, vedendo Hope titubante e incapace di prendere una decisione per lui tanto ovvia, se ne va.

Puntata in onda Sabato 27 marzo 2021

Deluso e amareggiato a causa di come sono andate le cose con Hope, Liam raggiunge Steffy e le chiede di poter rimenere li per la notte. Nel frattempo, Brooke parla con la figlia e la convince a correre dallo Spencer per chiarire la situazione e assicurargli di voler stare con lui.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.