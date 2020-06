Beautiful Anticipazioni dal 22 al 27 giugno 2020: Hope ha deciso di annullare il matrimonio con Liam, ma Xander...

Anticipazioni TV

Cosa succede nelle Puntate di Beautiful in onda da lunedì 22 a sabato 27 giugno 2020? Ecco Anticipazioni, Trame e Riassunto della prossima settimana.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 22 al 27 giugno 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 22 al 27 giugno 2020

Puntata in onda Lunedì 22 giugno 2020

Dopo la cena in cui Hope gli dice addio riconsegnandogli la fede nuziale, Liam va da Steffy col desiderio di dedicarsi completamente alle sue bambine. Kelly e Phoebe sono l'unica gioia per lo Spencer, deluso e amareggiato della scelta di Hope. Il giovane infatti è convinto che sua moglie sia stata vittima delle ignobili manipolazioni di Thomas.

Puntata in onda Martedì 23 giugno 2020

Nonostante abbia cercato di convincere la sorellastra a non fare un passo così azzardato, Steffy, dentro di sé, freme di felicità per il ritorno di Liam. Anche Ridge è soddisfatto, ha sempre voluto che ciò accadesse e non ne ha fatto mistero. Lo stilista, andando contro Brooke, ha tentato in più occasioni di far capire a Liam che doveva stare accanto alla sua famiglia.

Puntata in onda Mercoledì 24 giugno 2020

Carter, ha già predisposto i documenti per l'annullamento del matrimonio tra Hope e Liam ma, testimone del dolore della povera Hope, cerca di convincerla a riflettere bene e magari a ritornare sui suoi passi finché è ancora in tempo. L'avvocato conosce bene i sentimenti di entrambi i ragazzi e non vuole che la Logan prenda un decisione di cui potrebbe amaramente pentirsi.

Episodio in onda Giovedì 25 giugno 2020

Thomas è felice di aver raggiunto il suo scopo. Il Forrester da mesi sta approfittando della fragilità della povera Hope e usando Douglas come mezzo per farla sua. Nel frattempo Xander, scoperta la verità sullo scambio di culle, tenta di convincere Flo a dire la verità a Liam e Hope, ma in quel preciso momento sopraggiunge Zoe.

Episodio in onda Venerdì 26 giugno 2020

Tra Flo e Zoe nasce un’accesa discussione riguardo a Hope. Flo ha rischiato in più occasioni di farsi scoprire dalla cugina, ha infatti iniziato a conoscerla meglio e a provare dolore e pena per lei; sentimenti che hanno fatto crescere il suo disagio. Intanto, a casa, Brooke cerca di convincere Hope a rinunciare all’annullamento del suo matrimonio.

Episodio in onda Sabato 27 giugno 2020

Xander non è disposto a diventare complice di un crimine così grave, neppure per amore di Zoe. E' per questo che l'Avant, coraggiosamente, irrompe a casa di Hope per impedire a lei e a Liam di firmare i documenti per l’annullamento del matrimonio. Rivelerà davvero tutta la verità ai due poveri genitori?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.