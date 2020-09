Beautiful Anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2020: La verità di Douglas incastra Thomas!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate di Beautiful in onda da lunedì 21 al 27 settembre 2020. Ecco il Riassunto di cosa accadrà nella quarta settimana di settembre.

Puntata in onda Lunedì 21 settembre 2020

Flo non si rassegna e, divorata dal senso di colpa, cerca inutilmente di convincere Hope a tornare con Liam. Thomas nel frattempo, chiede scusa al piccolo Douglas per averlo sgridato. Il bambino ha rischiato di far scoprire il suo segreto e il Forrester l'ha duramente ammonito, ma ora si rende conto di aver esagerato e cerca di rasserenare suo figlio.

Puntata in onda Martedì 22 settembre 2020

Il piccolo Douglas si lascia sfuggire la verità su Phoebe e così Hope viene a sapere che sua figlia Beth è viva. La ragazza è turbata dalle parole del bambino ma per il momento sembra non darci molto peso.

Puntata in onda Mercoledì 23 settembre 2020

Il piccolo Douglas ha detto a Hope e Liam che Beth è viva e la Logan sembra più turbata che convinta dalle parole del bambino. E' per questo che accetta di seguire Thomas in luna di miele, affidando Douglas alle cure di Liam e della zia Steffy.

Episodio in onda Giovedì 24 settembre 2020

Thomas ha preso una lussuosa camera d'albergo per trascorrere la prima notte di nozze con Hope, ma le cose non vanno come sperato. La ragazza rifiuterà ancora una volta suo marito che andrà su tutte le furie!

Episodio in onda Venerdì 25 settembre 2020

Flo è distrutta, non è riuscita a raccontare la verità, ne a convincere Hope a tornare con Liam: Thomas ha vinto! La poverina si sente impotente e talmente in colpa da accusare un malore.

Episodio in onda Sabato 26 settembre 2020

Douglas insiste con Liam: "Beth è Phoebe". Il bambino è talmente sicuro di ciò che sta dicendo da mettere seriamente in crisi Liam e lasciare attonita Steffy. Lo Spencer comprende che deve andare fino in fondo a questa storia...

Episodio in onda Domenica 27 settembre 2020

Shauna fa un ultimo tentativo per convincere la figlia a non parlare, ma Flo è decisa a rivelare il suo segreto a Wyatt, la ragazza pensa che la cosa più giusta sia confessare, anche a costo di mettere a rischio il suo rapporto con lo Spencer.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.