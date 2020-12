Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 21 al 26 dicembre 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40. La Soap non andrà in onda nei giorni 24 e 25 dicembre 2020. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Puntata in onda Lunedì 21 dicembre 2020

Flo ha deciso di sottoporsi all'operazione per donare il suo rene a Katie. La ragazza si assicura però che il suo gesto rimanga completamente anonimo.

Puntata in onda Martedì 22 dicembre 2020

Katie ha finalmente una chance di sopravvivere e tutti spendono parole di gratitudine nei confronti del misterioso donatore di rene. Katie è salva grazie a questo anonimo angelo.

Puntata in onda Mercoledì 23 dicembre 2020

Flo e Katie sono ancora in sala operatoria. Tutti sono in trepidante attesa di scoprire come sia andato l'intervento. Grandi sorprese attendono le sorelle Logan, soprattutto Brooke.

Episodio in onda Sabato 26 dicembre 2020

Wyatt ha giurato a Sally amore eterno ma, dopo aver scoperto che Flo ha donato il suo rene a Katie, il ragazzo è molto colpito dal suo gesto. Una volta faccia a faccia, lei gli confessa che lo amerà per sempre, anche se sa che lui e Sally si sono fidanzati, sente di dovergli dire quello che prova.

Episodio in onda Sabato 27 dicembre 2020

Liam va a trovare Steffy insieme alla piccola Beth. Lo Spencer è consapevole che la sua ex moglie soffre moltissimo per la perdita della bambina, che considera ancora come sua figlia.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.