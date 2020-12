Beautiful Anticipazioni dal 21 al 26 dicembre 2020: Wyatt scopre una scioccante verità su Flo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 21 al 26 dicembre 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40. La Soap non adrà in onda nei giorni 24 e 25 dicembre 2020. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 21 al 26 dicembre 2020

Puntata in onda Lunedì 21 dicembre 2020

Brooke intima a Shauna di stare alla larga da lei e da Ridge. Nel frattempo, Sally e Wyatt si confrontano su Flo, i due sono fidanzati e la Fulton ormai fa parte del passato, dunque Sally sembra non avere alcun timore a parlarne.

Puntata in onda Martedì 22 dicembre 2020

Flo, dopo la donazione del rene a Katie, è in convalescenza a casa, quando riceve la visita di Wyatt. Lui adesso conosce tutta la verità. Come reagirà? Perdonerà la ex e farà marcia indietro con Sally?

Puntata in onda Mercoledì 23 dicembre 2020

Ridge cerca di convincere la moglie a riconoscere il gesto altruista di Flo, Brooke non sembra volerne sapere. Shauna rivela a Ridge di averlo baciato e Thomas ascolta tutto in segreto.

Episodio in onda Sabato 26 dicembre 2020

Wyatt è colpito dal gesto di Flo. Lei gli confessa che lo amerà per sempre, anche se sa che lui e Sally si sono fidanzati senti di dovergli dire quello che prova.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.