Beautiful Anticipazioni dal 20 al 26 dicembre 2021: Liam scopre il segreto di Thomas. Ha un manichino col volto Hope!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 20 al 26 dicembre 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 20 al 26 dicembre 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 20 al 26 dicembre 2021

Puntata in onda Lunedì 20 dicembre 2021

Thomas ha trafugato lo scatolone contenente il manichino di Hope. Liam e Finn parlano proprio di Thomas e della sua ossessione per Hope.

Puntata in onda Martedì 21 dicembre 2021

La sorella di Zoe, Paris, ha messo gli occhi su Zende, inconsapevole del fatto che Zoe sia altrettanto interessata a lui.

Puntata in onda Mercoledì 22 dicembre 2021

Charlie cerca il manichino con le sembianze di Hope e Thomas finge di non saperne nulla. Hope, all'oscuro di tutto, propone a Thomas di entrare nella sua squadra.

Puntata in onda Giovedì 23 dicembre 2021

Liam confessa a Finn di essere preoccupato per il comportamento di Thomas e decide di andare a trovarlo. Li' farà una sconvolgente scoperta.

Puntata in onda Venerdì 24 dicembre 2021

Hope e Steffy si rallegrano per i miglioramenti che continuano a vedere in Thomas, il quale nel frattempo è tornato a lavorare per "Hope for the future".

Puntata in onda Venerdì 26 dicembre 2021

Liam scopre a casa di Thomas il manichino somigliante a Hope. Tra i due inizia una discussione molto animata e Thomas aggredisce verbalmente Liam.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.