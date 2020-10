Beautiful Anticipazioni dal 2 al 7 novembre 2020: Thomas esce dal Coma! Denuncerà Brooke?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 2 al 7 novembre 2020. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi della prossima settimana.

Puntata in onda Lunedì 2 novembre 2020

Thomas, interrogato sulla dinamica della caduta dal detective Sanchez, assicura che si sia trattato di un incidente. Il ragazzo deciderà dunque di non denunciare la matrigna, ma quale sarà per la Logan lo scotto da pagare? Ridge e Brooke intanto, hanno un'accesa discussione.

Puntata in onda Martedì 3 novembre 2020

Sally e Wyatt si riavvicinano, i due sembrano pronti a dare una nuova occasione alla loro storia. Le condizioni di Thomas migliorano, ma il rapporto tra Brooke e Ridge si sta incrinando proprio a causa della rovinosa caduta di Thomas.

Puntata in onda Mercoledì 4 novembre 2020

Ridge fa visita a Flo in carcere e le assicura che vigilerà affinchè sconti la sua pena fino all'ultimo giorno, pagando per tutta la sofferenza che ha causato alla sua famiglia.

Episodio in onda Giovedì 5 novembre 2020

Nel frattempo Bill, convinto di avere prove necessarie per dimostrare il coinvolgimento di Thomas nella morte di Emma Barber, va a trovarlo in ospedale per inchiodarlo. Ridge si impegna con tutte le sue forze per difendere il figlio.

Episodio in onda Venerdì 6 novembre 2020

Brooke continua ad insistere che si sia trattato di un incidente e non intende chiedere scusa a Thomas per quanto accaduto sulla scogliera. Il ragazzo intanto è impaziente di lasciare la clinica per tornare alla sua vita normale.

Episodio in onda Sabato 7 novembre 2020

Liam è preoccupato e prega Brooke di impedire il ritorno a casa di Thomas, convinto che potrebbe fare del male alla sua famiglia, compreso anche il piccolo Douglas. La Logan Senior è d'accordo!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.