Beautiful Anticipazioni dal 19 al 24 ottobre 2020: Hope annulla le nozze, Thomas minaccia Douglas!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 18 al 24 ottobre 2020.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 19 al 24 ottobre 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 19 al 24 ottobre 2020

Puntata in onda Lunedì 19 ottobre 2020

Mentre Shauna cerca invano di difendere sua figlia, Hope e Liam ricevono la visita di Justin che ha avviato le pratiche per annullamento del matrimonio di Hope. La Logan potrà presto riunire la sua famiglia.

Puntata in onda Martedì 20 ottobre 2020

Mentre Ridge e Brooke sono preoccupati per la scomparsa di Thomas, il detective Sanchez riapre le indagini sulla morte di Emma. Le testimonianze di Zoe e Xander e Flo hanno spinto l'ispettore a riaprire il caso e i sospetti sembrano ricadere proprio sul Forrester Junior.

Puntata in onda Mercoledì 21 ottobre 2020

Hope chiede l'annullamento del matrimonio con Thomas e lo affronta per telefono dicendogli di voler troncare per sempre i rapporti con lui. Il Forrester è furioso e Vinny inizia seriamente ad essere preoccupato per il suo comportamento folle e delirante dell'amico.

Episodio in onda Giovedì 22 ottobre 2020

Ridge è molto preoccupato per come si stanno mettendo le cose per Thomas e la fuga del ragazzo sembra peggiorare la sua posizione. Il padre cerca di contattarlo da giorni, ma Thomas non risponde al telefono. II Forrester junior sembra sprofondato nella più assoluta paranoia.

Episodio in onda Venerdì 23 ottobre 2020

Douglas sta vivendo a casa dei suoi nonni da quando Thomas è scomparso. Ridge sembra seriamente provato da tutta questa situazione, eppure non immagina che le cose possano presto peggiorare: Thomas, con uno stratagemma, fa portare Douglas a casa di Vinny pronto a dare una lezione al "moccioso".

Episodio in onda Sabato 24 ottobre 2020

Thomas, con uno stratagemma, fa portare Douglas a casa di Vinny. Hope ha deciso di chiedere l’annullamento del matrimonio e questo fa temere a Brooke che Thomas possa perdere la lucidità mentale.

