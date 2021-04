Beautiful Anticipazioni dal 19 al 24 aprile 2021: Sally in Ospedale per colpa di Wyatt e Flo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 19 al 24 aprile 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 19 al 24 aprile 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 19 al 24 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 19 aprile 2021

Sally è preoccupata per la sua salute: lo stress accumulato per la travagliata storia d'amore con Wyatt le sta causando strani tremori alle mani. Nonostante il suo stato di salute, decide di continuare a combattere per riprendersi Wyatt

Puntata in onda Martedì 20 aprile 2021

Wyatt si confida con Katie: ha ricominciato a frequentare Flo, ma è addolorato per la sofferenza che sta causando a Sally. Lo Spencer vuole molto bene alla Spectra e vederla così abbattuta non può che creargli grande turbamento.

Puntata in onda Mercoledì 21 aprile 2021

Lo scontro tra Brooke e Quinn si inasprisce e continuano a minacciarsi a vicenda. Eric cerca di convincere Quinn a riconciliarsi con Brooke. Per il patriarca di casa Forrester si tratta delle due donne più importanti della sua vita e non sopporta di vederle in guerra.

Puntata in onda Giovedì 22 aprile 2021

Ridge dice a Brooke di prendersela con lui e non con Quinn, l'uomo spera di risolvere la questione e riconciliarsi con la moglie. Wyatt decide di chiudere con Sally, convinto che lei sia ancora interessata a Liam, in realtà si tratta solo di una scusa, al fratello infatti confessa di non aver mai smesso di amare Flo e di voler stare con lei.

Puntata in onda Venerdì 23 aprile 2021

Sally sta affrontando un brutto periodo: è stata mollata da Wyatt, il lavoro le causa grande stress ed è afflitta da un persistente malessere fisico. La ragazza decide quIndi di andare da un medico. In ospedale incontra Katie, che offre di darle una mano.

Puntata in onda Sabato 24 aprile 2021

Mentre Eric continua insistere affinché Quinn si rappacifichi con Brooke, Wyatt vuole sapere nei dettagli da Liam cosa è successo con Steffy e del bacio che ha causato la rottura con Hope.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.