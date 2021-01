Beautiful Anticipazioni dal 18 al 24 gennaio 2021: Douglas in cambio di sesso. Hope andrà a letto con Thomas?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 18 al 24 gennaio 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Puntata in onda Lunedì 18 gennaio 2021

Ridge dice a Shauna di aver bisogno di lei come amica, non come amante. Hope ha un piano per riavere con se Douglas: assecondare Thomas all'insaputa di Liam.

Puntata in onda Martedì 19 gennaio 2021

Hope decide di prendere parte alla festa di Halloween a casa di Eric per assicurarsi che Thomas non chieda la custodia esclusiva del piccolo Douglas.

Puntata in onda Mercoledì 20 gennaio 2021

Liam è contrario al fatto che Hope partecipi alla festa di Halloween a casa di Eric in presenza di Thomas. E lei gliene nasconde le vere motivazioni.

Puntata in onda Giovedì 21 gennaio 2021

Liam e Steffy passano insieme la festa di Halloween con le bambine, ricordando i bei tempi passati. Hope è determinata ad attuare il suo piano.

Puntata in onda Venerdì 22 gennaio 2021

La strategia di Hope consiste nell'assecondare Thomas per ottenere la custodia di Douglas, e così dopo la festa Hope rimane in camera da sola con Thomas. Il Forrester infatti, le ha chiesto di trascorrere una notte d'amore insieme, la Logan non si concede, ma comunque lo illude.

Episodio in onda Sabato 23 gennaio 2021

Mentre Shauna continua a provocare Ridge, Liam rivela a Steffy che se lei iniziasse a frequentare un altro uomo, lui ne sarebbe estremamente geloso.

Episodio in onda Domenica 24 gennaio 2021

Hope e Liam parlano di quanto i bambini si siano divertiti alla serata di Halloween. Poi Hope confida a Brooke che Thomas le darà Douglas se starà con lui.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.